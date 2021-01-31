автор фото Влад Некрасов/Коммерсантъ

После трёх месяцев дистанционки вузам Петербурга разрешили выйти в оффлайн. Весенний семестр стартует 8 февраля с занятий в аудиториях. Коронавирусные аксессуары в виде масок и антисептиков останутся.

Министерство науки разрешило подведомственным вузам вернуться к очному обучению. Соответствующий приказ глава ведомства Валерий Фальков подписал 28 января. В документе говорится, что руководители университетов сами принимают решение о проведении занятий в аудиториях с учётом эпидобстановки в регионе.



Фото: Минобрнауки Фото: Минобрнауки Фото: Минобрнауки

Однако вряд ли можно говорить о полном исключении дистанционки. На совещании с российским союзом ректоров Фальков предложил организовать обучение в формате, близком к традиционному. «Министр предложил начать весенний семестр не в очном, а правильнее сказать — в смешанном формате, когда есть компоненты очного обучения и онлайн занятий. Соотношение этих форматов в каждом регионе и вузе выбирают, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора», — рассказал «Фонтанке» председатель совета ректоров Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

В комитете по науке Смольного дополнили, что приказ о переходе на смешанный формат обучения в весеннем семестре уже издали более 15 вузов Петербурга. Каких-либо ограничений со стороны Роспотребнадзора по нему нет. Он предполагает проведение лекций как онлайн, так и в аудиториях. Требования к коронавирусной безопасности сохраняются такие же, как и в начале учебного года: термометрия на входе, регулярная дезинфекция, масочный контроль.

«Все институты начинают обучение в смешанном формате, что означает прибытие студентов к местам обучения. Иностранные граждане, у которых нет возможности прибыть в образовательные организации, продолжают обучение в дистанционном формате», — рассказали в петербургском Политехе. Занятия в Военном центре вуза также организуют в очном формате. Остаться на дистанте смогут студенты, которые по состоянию здоровья относятся к группам риска.



На сайте университета имени Бонч-Бруевич указано, что лекционные занятия планируется проводить онлайн, лабораторные и практические — в аудиториях. При этом преподавателей старше 65 лет по максимуму планируют оставить на дистанционке.

ИТМО готовится начать семестр в традиционном формате оффлайн. «Сейчас обсуждаются детали и сроки, чтобы сделать переход максимально комфортным для студентов. Смешанный формат останется приоритетным для иностранных студентов и преподавателей», — рассказали в пресс-службе вуза, добавив, что вопрос о возвращении в аудитории преподавателей старше 65 лет ещё осуждается.

Приказ Минобрнауки распространяется только на вузы, где ведомство является учредителем. Однако документ задаёт тон коллегам из других министерств. Ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Александр Евменов в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что вуз готов начать семестр очно, но соответствующего приказа от Минкульта пока не поступало. «Остаёмся пока на дистанционке. Но, в принципе, после выхода приказа Минобрнауки сейчас все готовятся к очному началу семестра, а как будет, мы пока не знаем», — добавил он.



В петербургском филиале Высшей школы экономики (учредитель — правительство РФ) рассказали, что учеба у студентов началась 11 января в дистанционном формате. Пока каких-либо документов, регламентирующих изменения, в вузе не издавалось. СПБГУ пока планирует начать семестр удалённо.

Губернатор Александр Беглов увидел в возвращении очного обучения эпидопасность. «Многие приедут, кто уехали домой, привезут с собой коронавирус. В других регионах он ведь не ликвидирован». — отметил градоначальник, добавив, что власти намерены обсудить с Роспотребнадзором смягчение ограничений в городе.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

