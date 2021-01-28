«Коронавирус никуда не делся. Расслабляться рано». Беглов опасается, что иногородние студенты привезут в Петербург COVID-19

«Конечно, мы рады этому ( возвращению очного обучения — Прим.ред. ). Многие приедут, кто уехали домой, привезут с собой коронавирус. В других регионах он ведь не ликвидирован». — отметил Беглов в интервью в эфире Телеканала 78.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что несмотря на ежедневное снижение числа заболевших коронавирусом, горожанам рано расслабляться. В том числе он заметил, что при возвращении очного обучения в вузах, новые очаги заболевания могут возникнуть благодаря возвращающимся из других городов студентам.

При этом он допустил снижение антикоронавирусных ограничений после обсуждения ситуации с Роспотребнадзором. По словам губернатора, очередная встреча с представителями этого ведомства состоится 29 января, хотя расслабляться, подчеркнул он, рано.

«Коронавирус никуда не делся. Как только мы расслабляемся — начинается повышение (цифр статистики). Поэтому самое главное — избегать мест массового скопления людей и соблюдать правила», — добавил Беглов.

Большинство российских вузов ушли на дистанционное обучение с 16 марта прошлого года до конца учебного семестра. В новом учебном году студенты учились в смешанном формате (часть лекций проходила дистанционно), однако с 16 ноября 2020 года большинство вузов страны ушли снова на полную дистанционку по рекомендациям Минобрнауки. 25 января глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в ближайшее время российские вузы вернутся к очному формату обучения.

Ранее стало известно, что Смольный обсуждает смягчение коронавирусных ограничений. Послабления могут получить общепит в ТЦ, концертные и спортивные площадки.