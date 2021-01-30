Слепаков пожаловался на угрозы в свой адрес, уже без рифм

Комедийный актёр, сценарист, продюсер и певец Семен Слепаков пожаловался на угрозы в свой адрес.
В своём Instagram 30 января Слепаков привёл скриншоты некоторых злобных комментариев, появившиеся после публикации стихотворения «Про добро». Подписчики обзывают актёра, предсказывают ему болезни и неприятности, советуют «оглядываться на улице», угрожают его детям.
«Вот что мне пишут адепты прекрасной России будущего — великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга. Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок, радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем все как и положено в цивилизованном мире», — иронизирует Слепаков.
Он отметил, что чувствует себя «как хирург, который вскрыл огромный гнойник».
29 января Слепаков в стихотворной форме высказался о прошедших в России несогласованных акциях протеста, раскритиковав участников митингов. Под постом появилось множество негативных комментариев, в том числе от жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. После этого Слепаков ответил на хейт подписчиков новым стихотворением.