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Халк не приедет в «Зенит». Футболист официально перешел в бразильский «Атлетико Минейро»

Бразильский нападающий Халк уже точно не вернется в «Зенит». Официальный сайт «Атлетико Минейро» из чемпионата Бразилии в субботу, 30 января, объявил о подписании 34-летнего футболиста.

Контракт действует до конца 2022 года.

Живанилду Виейра де Соуза, более известный как Халк, играл за «Зенит» с 2012-го по 2016 год.

Игрок был продан в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за рекордные для российского чемпионата 55,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в Санкт-Петербург. Был признан лучшим легионером в истории РПЛ.

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Комментарии (2)

Brevnault
Там написано "Faça o seu agora". Не знаю, что это означает по-португальски, но интуитивно присоединяюсь.
terry18
можно подписать контракт с футболистом, но нельзя "подписать футболиста"
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