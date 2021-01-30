Бразильский нападающий Халк уже точно не вернется в «Зенит». Официальный сайт «Атлетико Минейро» из чемпионата Бразилии в субботу, 30 января, объявил о подписании 34-летнего футболиста.
O Hulk é Galo Na Veia! 💪🏾— Galo Na Veia (@GaloNaVeia) January 29, 2021
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Контракт действует до конца 2022 года.
Живанилду Виейра де Соуза, более известный как Халк, играл за «Зенит» с 2012-го по 2016 год.
Игрок был продан в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за рекордные для российского чемпионата 55,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в Санкт-Петербург. Был признан лучшим легионером в истории РПЛ.