Экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом вечером 20 января сообщается в Instagram лиги.
Бразильцу удалось победить в голосовании болельщиков, который проводили в сториз в соцсети в формате плей-офф. В финале Халк опередил хорватского полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы, стал с сине-бело-голубыми чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Провел 148 матчей за петербуржцев, забил 76 мячей, сделал 60 голевых передач. Из «Зенита» Халк перешел в «Шанхай СИПГ» за 55 миллионов евро (рекордный исходящий трансфер для российского чемпионата).