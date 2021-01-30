Фото: автор Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Рекомендаций, как и ярко описанных ощущений от «Спутника», с каждым днём всё больше. Одни мужественно переносят новые эффекты, другие наедаются таблеток. Но на самом деле существует целый перечень рекомендаций, который выпустили все кто мог — от врачей больницы Боткина до специалистов Мосздрава и комздрава. Рекомендуем прислушиваться в первую очередь к ним.

Вакцинация в Петербурге идет полным ходом. В день уколы делают почти семи тысячам человек, большинству пока первую дозу. С начала прививочной кампании вакцину получили более 50 тысяч жителей Северной столицы. А полностью завершили цикл более 9 тысяч. В группах, посвященных результатам прививочной кампании, люди день и ночь делятся впечатлениями. Часто противоположного толка.



«Укол в 16 часов. В 21 час — сильный озноб, ломота в теле. В 23 часа — боль в горле и голове, трясет. Брат, который делал до меня, сказал принять парацетамол и молиться, чтобы помогло», — пишет одна вакцинированная.

«Укол вторую дозу 27 января. На данный момент, почти двое суток прошло, побочек нет. В первую ночь разве что необычно долго и хорошо поспал», — отвечает другой.

Описывали свои впечатления о «ночи в бреду» и «запахе кошачьего туалета» и журналисты «Фонтанки».

В крупном телеграм-сообществе Sputnik Results даже составили статистику на основе последних 800 отзывов. Лишь у 27% сделавших прививку наблюдались боль в руке и сонливость, у 19% — головная боль, у 18% — озноб. При этом у 55% не было даже температуры. Причем если верить инфографике, то легче всего переносят прививки люди старше 60 лет. Как говорит часть врачей, возможно, дело в том, что с возрастом слабеет иммунитет, а значит, и иммунный ответ. Так или иначе, среди вакцинировованных в Петербурге сейчас таких большинство — почти 19 тысяч человек.



Как говорится в памятке для привитых на сайте петербургского комздрава (её еще выдают после первого укола), у 7–10% уколотых вакциной возможно развитие общих и местных реакций в первый и второй день после прививки. Общие реакции — это гриппоподобный синдром, то есть повышение температуры, головная боль, миалгии, сонливость, в единичных случаях тошнота, нарушение стула, снижение остроты зрения, ощущения запахов.

Появляющиеся симптомы, как объясняют специалисты, не требуют терапии. При температуре выше 38 градусов они рекомендуют назначение нестероидных противовоспалительных препаратов. При выраженном болевом синдроме можно принять парацетамол, использовать мази — троксевазин, фенистил-гель. Всё.

Такая же памятка в виде брошюры для московских вакцинируемых кажется более информативной. И уж точно более наглядной. Кроме того, в ней приводится статистика возможных побочных эффектов.



автор фото читатель «Фонтанки»

«В большинстве случаев прививка хорошо переносится. Но и при недомогании волноваться не стоит. Это нормальная индивидуальная реакция организма на вакцины и один из признаков формирования иммунитета», — успокаивают москвичей собянинские специалисты.



А дальше можно узнать, что у 10% пациентов в течение 1–3 дней наблюдаются слабость, недомогание, общая усталость, а еще тошнота. В этом случае рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть.

У 5,7% пациентов возникают озноб, чувство жара, ломота в теле и мышцах, головная боль, повышение температуры выше 37 градусов. Если она превысит 38 градусов, то рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие препараты — парацетамол или ибупрофен. А если температура выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача.

Еще 4,7% пациентов ощущают боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Как правило, это лечения не требует. Но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты. У 1,5% пациентов возникают насморк, заложенность носа, боль и першение в горе. Им в Москве рекомендуют полоскать горло, орошать его антисептическими средствами, обильно пить и использовать назальные спреи. А еще меньше чем у 1% людей встречаются повышение давления и учащение пульса. Но тут особых рекомендаций нет.



Побочные эффекты от введения вакцины «Спутник V» чаще всего бывают легкими или средней степени выраженности и уже хорошо изучены специалистами, рассказала заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. Боткина врач-эпидемиолог Анна Сталевская.

По её словам, чаще других от прививки могут развиваться кратковременные общие побочные эффекты: непродолжительный гриппоподобный синдром, с ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью. А также могут проявляться и местные реакции: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.

По словам специалиста, при ряде эффектов рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств. При наличии хронических заболеваний рекомендуется перед вакцинацией проконсультироваться со своим лечащим врачом.



Фото: t.me/sputnik.results

Как уточнили ранее в Минздраве России, инъекции вакцины пока не рекомендуются пациентам, страдающим от туберкулеза или онкологических заболеваний, гепатитов В и С, сифилиса, ВИЧ-инфекции. Также противопоказанием являются перенесённые в течение года острый коронарный синдром или инсульт. Воздержаться от прививки стоит, и если в ближайшие три месяца вы планируется зачатие ребенка.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

