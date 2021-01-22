Врач из Боткина рассказал о побочных эффектах «Спутника V»

Побочные эффекты от введения вакцины «Спутник V» чаще всего бывают легкими или средней степени выраженности и уже изучены специалистами, рассказала заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская. Информация опубликована 22 января на сайте комитета по здравоохранению.
По словам Сталевской, чаще других от прививки могут развиваться кратковременные общие побочные эффекты: непродолжительный гриппоподобный синдром, с ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью. А также могут проявляться и местные реакции: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.
Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.
По словам специалиста, при ряде эффектов рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств. При наличии хронических заболеваний рекомендуется перед вакцинацией проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Журналисты «Фонтанки» одними из первых в городе испытали на себе новую вакцину. После первой прививки эффекты были умеренные — у одних чесались руки, у других ломило кости.