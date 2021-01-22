Врач из Боткина рассказал о побочных эффектах «Спутника V»

Побочные эффекты от введения вакцины «Спутник V» чаще всего бывают легкими или средней степени выраженности и уже изучены специалистами, рассказала заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская. Информация опубликована 22 января на сайте комитета по здравоохранению.

По словам Сталевской, чаще других от прививки могут развиваться кратковременные общие побочные эффекты: непродолжительный гриппоподобный синдром, с ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью. А также могут проявляться и местные реакции: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.