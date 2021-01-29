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Новой партии «Спутник V» Смольный ждет в понедельник

Комздрав рассчитывает получить новую партию вакцины «Спутник V» в понедельник 1 февраля. Пока темпы поставок сильно ниже обещанных.

О новых поступлениях в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 29 января рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Количество доз он не уточнил. По его словам, на данный момент имеющихся объемов в Петербурге хватает, чтобы нынешними темпами горожане вакцинировались еще 4–5 дней.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. И он не увеличивается, хотя в Смольном ранее говорили о поставках 150 тысяч доз до конца января. А еще раньше губернатор Беглов заявлял о 500 тысячах.

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