Дзюба и Лунёв вылечились от коронавируса и скоро прилетят к «Зениту» в Дубай

Футболисты «Зенита» нападающий Артём Дзюба и вратарь Андрей Лунёв смогут присоединиться к команде на втором учебно-тренировочном сборе в Дубае. Как сообщает «Матч ТВ» в пятницу, 29 января, оба спортсмена сдали отрицательные тесты на коронавирус.



Напомним, что второй сбор «Зенита» также пройдет в ОАЭ. Он начнётся 31 января и продлится до 12 февраля.

В текущем сезоне Дзюба отыграл 23 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач. На счету Лунёва 3 встречи и 3 пропущенных мяча. Оба футболиста пропустили первую часть сборов из-за коронавируса. Дзюбу также заподозрили в нарушении ограничений в Москве во время новогодних праздников.