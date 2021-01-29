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Дзюба и Лунёв вылечились от коронавируса и скоро прилетят к «Зениту» в Дубай

Футболисты «Зенита» нападающий Артём Дзюба и вратарь Андрей Лунёв смогут присоединиться к команде на втором учебно-тренировочном сборе в Дубае. Как сообщает «Матч ТВ» в пятницу, 29 января, оба спортсмена сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Напомним, что второй сбор «Зенита» также пройдет в ОАЭ. Он начнётся 31 января и продлится до 12 февраля.

В текущем сезоне Дзюба отыграл 23 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач. На счету Лунёва 3 встречи и 3 пропущенных мяча. Оба футболиста пропустили первую часть сборов из-за коронавируса. Дзюбу также заподозрили в нарушении ограничений в Москве во время новогодних праздников.

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