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Источник: Дзюба нарушил коронавирусные ограничения в Москве за несколько дней до сдачи положительного теста на COVID-19

Заболевший коронавирусом нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба был замечен в Москве за нарушением ограничений во время новогодних праздников. Как сообщает в пятницу, 15 января, «Р-Спорт», форвард публиковал в своем инстаграме в ночь с 4 на 5 января видео из московского кафе «Мечта», где смотрел прямую трансляцию полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею.

Исходя из того, что игра начиналась в два часа ночи по московскому времени, издание делает вывод, что Дзюба и само кафе проигнорировали действовавшие на тот момент в столице ограничения по времени работы (с 23.00 до 06.00) для развлекательных заведений.

«Вопрос в том, что даты, о которых вы говорите, — в ночь с 4 на 5 января — не очень корректны, потому что на новогодних каникулах мы не работали. Насколько мы знаем, он был у нас перед Новым годом, точное число сказать не могу. Мы не особо отслеживаем гостей, народу много, народ разный, мы стараемся соблюдать приватность частной жизни», — прокомментировала видео администратор кафе Анна Бондаренко.

Пресс-служба «Зенита» и сам Дзюба пока никак не прокомментировали эту историю.

Ранее стало известно, что Дзюба и вратарь Андрей Лунев пропустят первый сбор команды из-за положительного теста на коронавирус.

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Комментарии (1)

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Дзюба наше все. Осталось выпускать бюллютени, как он пописал, покакал,ежедневные.
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