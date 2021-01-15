Источник: Дзюба нарушил коронавирусные ограничения в Москве за несколько дней до сдачи положительного теста на COVID-19

Заболевший коронавирусом нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба был замечен в Москве за нарушением ограничений во время новогодних праздников. Как сообщает в пятницу, 15 января, «Р-Спорт», форвард публиковал в своем инстаграме в ночь с 4 на 5 января видео из московского кафе «Мечта», где смотрел прямую трансляцию полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею.



Исходя из того, что игра начиналась в два часа ночи по московскому времени, издание делает вывод, что Дзюба и само кафе проигнорировали действовавшие на тот момент в столице ограничения по времени работы (с 23.00 до 06.00) для развлекательных заведений.