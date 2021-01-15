Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев пропустят тренировочные сборы команды в Дубае из-за положительного теста на коронавирус. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе команды.

Таким образом, сине-бело-голубые подтвердили ранее появившуюся информацию о болезни Дзюбы.

Первые тренировочные сборы продлятся до 27 января. В рамках первого этапа подготовки к новому сезону «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).