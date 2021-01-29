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Автозаводы не догнали спрос. Объём выпуска машин в Петербурге упал на 13% в 2020 году

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в декабре 2020 года выпустили 33,7 тысячи машин, что на 1,5 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 29 января.

Всего за 2020 год предприятия выпустили 323,7 тысячи автомобилей, что на 13 % меньше, чем за 2019-й.

Производство восстанавливается медленнее спроса. Начиная с июля реализация автомобилей в городе в прошлом году росла каждый месяц. В декабре продажи дилеров увеличились на 18 % и составили 15 920 автомобилей, ранее сообщало агентство «Auto-Dealer-СПб». Всего в 2020 году в Петербурге было продано 142 837 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 7 % меньше, чем в 2019 году.

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Комментарии (1)

hal9000
Да сейчакс бензин подскочит многие сядут за калькулятор посчитают и откажутся от машин...наелись уже..все эти транспортные ..оплата бензина по заоблачным ценам.. ремонты ...страховки ...нервы с дтп..парковка..спад продаж полюбому будет ..а статистику эт каршеринги может и таксисты на бюджетных делают...
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