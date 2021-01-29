Автозаводы не догнали спрос. Объём выпуска машин в Петербурге упал на 13% в 2020 году

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в декабре 2020 года выпустили 33,7 тысячи машин, что на 1,5 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 29 января.



Всего за 2020 год предприятия выпустили 323,7 тысячи автомобилей, что на 13 % меньше, чем за 2019-й.