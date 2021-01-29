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Российский генконсул тайно привился от коронавируса в Нарве. Он попал на фото и был вынужден признаться

Генеральный консул России Юрий Грибков получил уже второй укол от коронавируса в нарвской больнице, хотя официально в стране только начинается вакцинация групп риска.

Грибкова в Ида-Вируской центральной больнице засняли журналисты 28 января. Он вышел из машины с дипломатическими номерами, поднялся к старшему врачу отделения пульмонологии Веронике Ильиной, рассказывает издание Eesti Päevaleht. Минут через 15 он ушел.

Грибков подтвердил, что действительно укололся вакциной от Pfitzer. Он также добавил, что у него больные легкие и вакцинация была ему рекомендована врачом. Ильина сперва отрицала, что сделала прививку дипломату, но позже ответила вопросом: «Что бы вы сделали, если бы у вас к вечеру осталось три свободные дозы вакцины, а желающих пройти вакцинацию нет?»

Председатель правления Тармо Баклер инициировал внутреннее расследование. Вакцина появилась в Эстонии недавно, лишь на прошлой неделе был привит первый медработник. Дипломат в первоочередную группу риска не входит.

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Комментарии (14)

Grotesk
нужен закон, разрешающий оперативным работникам организаций и членам их семей ( список в закрытом приложении) иметь иностранное гражданство и недвижимость за рубежом, есть санкционные продукты, строить незарегистрированные дворцы в заповедной зоне, прививаться любой вакциной по их выбору... звание оперативный работник должно быть наследуемым... в стране все должно быть по закону...
Okmita
Сам главный пульмонолог уколол!
yar_5e4cc335310b6
Коррупционеры РФ и Эстонии породнились через вакцину.
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