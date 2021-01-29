Российский генконсул тайно привился от коронавируса в Нарве. Он попал на фото и был вынужден признаться

Генеральный консул России Юрий Грибков получил уже второй укол от коронавируса в нарвской больнице, хотя официально в стране только начинается вакцинация групп риска.

Грибкова в Ида-Вируской центральной больнице засняли журналисты 28 января. Он вышел из машины с дипломатическими номерами, поднялся к старшему врачу отделения пульмонологии Веронике Ильиной, рассказывает издание Eesti Päevaleht. Минут через 15 он ушел.

Грибков подтвердил, что действительно укололся вакциной от Pfitzer. Он также добавил, что у него больные легкие и вакцинация была ему рекомендована врачом. Ильина сперва отрицала, что сделала прививку дипломату, но позже ответила вопросом: «Что бы вы сделали, если бы у вас к вечеру осталось три свободные дозы вакцины, а желающих пройти вакцинацию нет?»