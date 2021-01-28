Обещанная Смольным бесплатная вакцинация в частных клиниках не подтвердилась. Они просят почти 4 тысячи

Как уточнил 28 января «Фонтанке» Зеленуха, сейчас в клинике «Скандинавия» есть 2 700 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V», и возможна дополнительная поставка от правительства города. Сама по себе вакцина бесплатна, но перед ней по закону необходимы осмотр и консультация врача. Вот за них и попросят денег.

Прививка от коронавируса в сети частных клиник «Скандинавия» обойдется почти в 3,5 — 4 тысячи рублей, заявил «Фонтанке» заместитель главного врача поликлиники по общей врачебной практике Дмитрий Зеленуха. Ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана говорил, что она будет бесплатной , а «социальная функция» была названа одним из условий открытия пунктов у частников.

«Перед первой прививкой проводится полноформатная консультация терапевта или семейного врача, затем сама инъекция. В «Скандинавии» стоимость услуги составит 2 450 рублей. Перед второй прививкой проводится повторная консультация врача в течение 15 минут, а затем вводится вторая доза вакцины. Стоимость — 1 350 рублей. Можно заранее оплатить сразу оба визита. В таком случае цена будет ниже на 10% и составит вместо 3 800 рублей 3 420 рублей», — объяснил врач.

По его словам, один прием с консультацией врача, разморозкой вакцины, введением и обязательным наблюдением после укола займет примерно 1–1,5 часа. Столько же времени требуется в среднем и в городских поликлиниках.

Уточненную версию о бесплатности 28 января повторили «Петербургскому дневнику» и в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева: «На данный момент есть четкое понимание, что частные медучреждения, работающие в ОМС, будут делать все бесплатно».

Всего в ближайшее время в городе откроется 22 пункта в негосударственных клиниках. Около половины из них — это «Скандинавия», а также клиническая больница «РЖД-медицина» (там уже прививают, но «Фонтанку» записать отказались), международный медицинский центр «СОГАЗ», «МедилюксТМ» (в Петербурге — «МедSWISS»), ООО «Эко-безопасность» и «Лахта-клиника».