FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Частные клиники начинают прививать от коронавируса в Петербурге. Но «Фонтанке» записаться пока не удалось

Частные клиники начали прививать от коронавируса в Петербурге с 28 января, сообщили «Фонтанке» в комздраве. Первой стала «РЖД-Медицина». А скоро должна появиться такая возможность и в сети «Скандинавия».

На сайте клинической больницы «РЖД-Медицина» в Северной столице даже появился баннер с приглашением записаться в поликлинику на Боровой или на Мечникова. Но «Фонтанке» этого сделать не удалось. По указанному телефону корреспонденту заявили, что запись пока только для своих.

«От коронавируса прививка делается по ОМС. А вы работник РЖД? Нет? Тогда вам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. На сайте что написано — «приходите, вакцинируем платно»? «РЖД-Медицина» для сотрудников и для тех, кто прикреплен по полису ОМС», — заявила администратор.

Кроме того, в ближайшее время должна присоединиться к этой работе и сеть клиник «Скандинавия». Возможно, что у них будет самая многочисленная сеть пунктов, вплоть до 10 точек. На запрос «Фонтанки» о количестве поставленной вакцины пресс-служба сети обещала ответить позднее.

Ранее в Смольном заявили, что число пунктов вскоре увеличат до 120. Есть соглашение с Минздравом, в котором оговариваются 50 адресов для прививок: 24 появились в поликлиниках и еще 26 — в федеральных и частных клиниках.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Савва Морозов
так, через сайт, нельзя записаться и в поликлиники не своего района - типа ошибка, обратитесь в свою. а глава комитета клятвенно уверял, что можно везде.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний