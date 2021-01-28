Частные клиники начинают прививать от коронавируса в Петербурге. Но «Фонтанке» записаться пока не удалось

Частные клиники начали прививать от коронавируса в Петербурге с 28 января, сообщили «Фонтанке» в комздраве. Первой стала «РЖД-Медицина». А скоро должна появиться такая возможность и в сети «Скандинавия».



На сайте клинической больницы «РЖД-Медицина» в Северной столице даже появился баннер с приглашением записаться в поликлинику на Боровой или на Мечникова. Но «Фонтанке» этого сделать не удалось. По указанному телефону корреспонденту заявили, что запись пока только для своих.



«От коронавируса прививка делается по ОМС. А вы работник РЖД? Нет? Тогда вам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. На сайте что написано — «приходите, вакцинируем платно»? «РЖД-Медицина» для сотрудников и для тех, кто прикреплен по полису ОМС», — заявила администратор.

