Депутаты из Самары потребовали от ФСБ и СКР проверить данные о «дворце Путина»

Депутаты фракции КПРФ в Самарской городской думе потребовали проверить достоверность данных, представленных в фильме-расследовании Алексея Навального про «дворец Путина» на Чёрном море. Запросы отправлены в МВД, ФСБ, СКР и Генеральную прокуратуру. Текст запроса опубликован 28 января на сайте местного отделения Коммунистической партии.



«Просим вас провести проверку информации, указанной в видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки" <...> со всеми вытекающими юридическими последствиями», — говорится в документе. Следственные и правоохранительные органы, подчёркивают депутаты, должны провести расследование и либо привлечь авторов фильма за распространение фейков и клевету, либо указанных в видео лиц за коррупцию.