Депутаты из Самары потребовали от ФСБ и СКР проверить данные о «дворце Путина»

Депутаты фракции КПРФ в Самарской городской думе потребовали проверить достоверность данных, представленных в фильме-расследовании Алексея Навального про «дворец Путина» на Чёрном море. Запросы отправлены в МВД, ФСБ, СКР и Генеральную прокуратуру. Текст запроса опубликован 28 января на сайте местного отделения Коммунистической партии.
«Просим вас провести проверку информации, указанной в видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки" <...> со всеми вытекающими юридическими последствиями», — говорится в документе. Следственные и правоохранительные органы, подчёркивают депутаты, должны провести расследование и либо привлечь авторов фильма за распространение фейков и клевету, либо указанных в видео лиц за коррупцию.
«Жители Самарской области возмущены отсутствием внятных объяснений от представителей действующей власти РФ по указанному видео. При этом отдельные личные комментарии чиновников были столь неубедительны, что вызвали шквал несанкционированных акций протеста по всей стране», — отметили коммунисты.