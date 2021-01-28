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Депутаты из Самары потребовали от ФСБ и СКР проверить данные о «дворце Путина»

Депутаты фракции КПРФ в Самарской городской думе потребовали проверить достоверность данных, представленных в фильме-расследовании Алексея Навального про «дворец Путина» на Чёрном море. Запросы отправлены в МВД, ФСБ, СКР и Генеральную прокуратуру. Текст запроса опубликован 28 января на сайте местного отделения Коммунистической партии.

«Просим вас провести проверку информации, указанной в видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки" <...> со всеми вытекающими юридическими последствиями», — говорится в документе. Следственные и правоохранительные органы, подчёркивают депутаты, должны провести расследование и либо привлечь авторов фильма за распространение фейков и клевету, либо указанных в видео лиц за коррупцию.

«Жители Самарской области возмущены отсутствием внятных объяснений от представителей действующей власти РФ по указанному видео. При этом отдельные личные комментарии чиновников были столь неубедительны, что вызвали шквал несанкционированных акций протеста по всей стране», — отметили коммунисты.

На прошлой неделе в городах России прошли несанкционированные акции протеста. Перед этом суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике.

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Комментарии (15)

NAFTALIN 2000-2036
проверять будут этих депутатов, их родственников, их бизнес. по всем фронтам. заплатили ли налоги, носят ли маску, не приближались ли ближе 1,5 метра к кому-нибудь, соблюдение ПДД. вдруг они штраф на 250 рублей не оплатили - вломят по полной, что там те 100 млрд, тут машина заработает на всю мощь
Laplace
Уголовное дело о клевете - это уголовное дело частного обвинения, и возбуждено оно может быть только по заявлению потерпевшего. УПК РФ Статья 20. Поэтому логика либо-либо не работает.
260551481
А кто проверять будет? Может Поклонская и Ко?!
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