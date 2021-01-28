Минздрав рассказал о белках и «шипах» коронавируса в российских вакцинах

Министерство здравоохранения России объяснило, какая разница есть между российскими вакцинами от COVID-19 и какие части коронавируса каждая из них содержит. Для примера были взяты зарегистрированный в августе «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи , и одобренная в октябре вакцина новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». ⠀

Как говорится в опубликованном 28 января в соцсетях Минздрава сообщении, «Спутник V» представляет собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовируса. При создании этой вакцины их генетическая основа была удалена, а вместо неё в частицу вируса введен ген с кодом особого белка («шипа» коронавируса).



«Этот белок не представляет никакой опасности для человека. Он помогает иммунитету правильно реагировать на вирус и вырабатывать к нему антитела (иммуноглобулины), которые будут в дальнейшем защищать от инфекции. Для полной защиты пациенту необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов с интервалом 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его», — объяснили в ведомстве. ⠀

Вакцина «ЭпиВакКорона» отличается. В Минздраве пояснили, что она содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. В вакцине использованы сразу три вида пептидов, а также белки-носители и вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов в организм.

«Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека, и к ним вырабатываются антитела. Если после вакцинации человек встретится с «настоящим» коронавирусом, его иммунная система «узнает врага по его пептидам» и отразит атаку. Вакцина также вводится два раза, с интервалом 14–21 день», — объяснили чиновники.

