Смольный заявил о рекорде в 5175 привитых за сутки. «Фонтанка» считала, что надо в четыре раза больше

Вакцинация от COVID-19 идет в городе нарастающими темпами и поставила новый рекорд — 5175 инъекций за сутки, заявили в Смольном. Но пока этого мало, чтобы привить до конца года 3,5 миллиона человек, как считала «Фонтанка».
Как говорится в опубликованной 27 января справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, за сутки первично привито 4101 человек, вторично — 1074. А за весь период в Петербурге вакцинировано 43 542 человека. Из них 7 761 полностью закончили цикл из двух доз.
Ранее вице-губернатор Олег Эргашев, чтобы остановить пандемию, то надо вакцинировать 1,5 — 3,5 миллиона жителей. Для сравнения, в Москве мэр Сергей Собянин говорил о 7 миллионах жителей. Как считала «Фонтанка», таким образом, до конца года надо будет делать от 4000 — 10 000 прививок в сутки. А на самом деле даже вдвое больше, потому что всем этим тысячам придется вернуться и за второй дозой. То есть речь идет о 8000 — 20 000 уколов. Если стремиться к самой высокой планке, то суточные темпы придется еще наращивать почти в четыре раза. И это если без выходных.