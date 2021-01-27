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Смольный заявил о рекорде в 5175 привитых за сутки. «Фонтанка» считала, что надо в четыре раза больше

Вакцинация от COVID-19 идет в городе нарастающими темпами и поставила новый рекорд — 5175 инъекций за сутки, заявили в Смольном. Но пока этого мало, чтобы привить до конца года 3,5 миллиона человек, как считала «Фонтанка».

Как говорится в опубликованной 27 января справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, за сутки первично привито 4101 человек, вторично — 1074. А за весь период в Петербурге вакцинировано 43 542 человека. Из них 7 761 полностью закончили цикл из двух доз.

Ранее вице-губернатор Олег Эргашев, чтобы остановить пандемию, то надо вакцинировать 1,5 — 3,5 миллиона жителей. Для сравнения, в Москве мэр Сергей Собянин говорил о 7 миллионах жителей. Как считала «Фонтанка», таким образом, до конца года надо будет делать от 4000 — 10 000 прививок в сутки. А на самом деле даже вдвое больше, потому что всем этим тысячам придется вернуться и за второй дозой. То есть речь идет о 8000 — 20 000 уколов. Если стремиться к самой высокой планке, то суточные темпы придется еще наращивать почти в четыре раза. И это если без выходных.

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Комментарии (2)

footballer13
"новый рекорд — 5175 инъекций за сутки"
Отлично! Осталось по-прежнему ровно столько же и всего-ничего, от трёх до семи миллионов!
ТакЪ победим!
265042637
Глупо сравнивать Москву с остальной страной. Смысла от этого никакого.
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