Смольный заявил о рекорде в 5175 привитых за сутки. «Фонтанка» считала, что надо в четыре раза больше

Вакцинация от COVID-19 идет в городе нарастающими темпами и поставила новый рекорд — 5175 инъекций за сутки, заявили в Смольном. Но пока этого мало, чтобы привить до конца года 3,5 миллиона человек, как считала «Фонтанка».



Как говорится в опубликованной 27 января справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, за сутки первично привито 4101 человек, вторично — 1074. А за весь период в Петербурге вакцинировано 43 542 человека. Из них 7 761 полностью закончили цикл из двух доз.