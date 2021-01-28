За парковку на газонах приставы Красносельского района с начала года взыскали 63 тысячи рублей

Судебные приставы Красносельского района Петербурга принудительно взыскали с местной жительницы штраф за парковку на газоне. Всего с начала 2021 года таких оштрафованных в районе уже 25.



Как сообщает 28 января пресс-служба УФССП по Петербургу, 47-летняя жительница Красносельского района оставила свой автомобиль на газоне перед домом. За это по ст. 32 «Закона об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» ее оштрафовали на 3 тысячи рублей. Исполнительный документ о взыскании поступил в Красносельский районный отдел судебных приставов, и в отношении женщины возбудили исполнительное производство.