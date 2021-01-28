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За парковку на газонах приставы Красносельского района с начала года взыскали 63 тысячи рублей

Судебные приставы Красносельского района Петербурга принудительно взыскали с местной жительницы штраф за парковку на газоне. Всего с начала 2021 года таких оштрафованных в районе уже 25.

Как сообщает 28 января пресс-служба УФССП по Петербургу, 47-летняя жительница Красносельского района оставила свой автомобиль на газоне перед домом. За это по ст. 32 «Закона об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» ее оштрафовали на 3 тысячи рублей. Исполнительный документ о взыскании поступил в Красносельский районный отдел судебных приставов, и в отношении женщины возбудили исполнительное производство.

Выплачивать штраф должница не спешила, поэтому пристав списал нужную сумму с одного из ее банковских счетов. Деньги перевели взыскателю — районной администрации, и исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

В ведомстве отмечают, что с начала 2021 года в Красносельском РОСП было возбуждено 25 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за парковку машин на газонах. С таких нарушителей взыскали 63 тысячи рублей.

Газоны долгое время оставались зыбкой зоной с точки зрения закона, и автомобилистам удавалось избегать наказания. Но в сентябре городской парламент в первом чтении расширил наказание за парковку на газонах — теперь под запретом не только территории, которые числятся в составе зеленых насаждений общего пользования, но и любая «зелень», а также ввел запрет на парковку, если автомобиль перегораживает подходы к домам и входам в них и пешеходным дорожкам. Затем ввели штраф за парковку, если она мешает подъезду к площадкам для сбора мусора.

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Комментарии (12)

мухомор
Ничего себе поработали. Аж 21 нарушитель привлечён к ответственности.
tanita
Администрация Красносельского района только штрафы и собирает, а куда уходят денежки не известно. За 2020 год палец о палец не ударили, чтобы организовать новые парковочные места. В районе куча совершенно безумных по площади так называемых ГАЗОНОВ засранных собаками. Мы живем в 2021 году, пора пересмотреть нормы для газонов и парковок в спальных районах. Должна быть ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА.
Zdobsi
Стоянки нужно перед домами планировать, а не штрафовать. Соберите предложения на портале. Сейчас перепланировка газонов практически невыполнимая задача. У домов, где это возможно, должны быть разумно распланированные парковочные места. Это и называется благоприятная среда. А у нас заборчики варят убогие и деньги под них списывают. Это общая тенденция, чтоб деньги можно было брать с оставшихся-мол, машин много, нужна платная парковка. Нет, нужно грамотное планирование.
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