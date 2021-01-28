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Федеральный центр добавил Петербургу миллиард на ремонт дорог

Петербург получил из федерального центра 1 миллиард рублей на дорожный ремонт в 2021 году. Сам Смольный выделит 4 миллиарда.

Как сообщает пресс-служба Смольного 28 января, перечисление средств связано с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в который город недавно был включен. 1 млрд рублей уже перечислен в федеральное казначейство по Санкт-Петербургу. По словам губернатора Беглова, из регионального бюджета на ремонт дорог в этом году выделено около 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Смольный и федеральный центр заключили соглашения о перечислении городу 12,7 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение трех лет. Объем ассигнований на 2021 год — 4,7 млрд рублей.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан Минтрансом для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одна из целей нацпроекта — увеличение доли региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

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Комментарии (2)

pulkovoserg
Бесконечные воры. Сначала отремонтируйте, а потом говорите - выложены новым асфальтом такие то улицы, проспекты. Построены новые подземные и надземные пешеходные переходы, улучшена видимость на таких то участках дорог и т.д. Но эта власть на это не способна. Все, что публикуется - это выделенная сумма денег. И все. Но этого достаточно , чтобы понять объемы вашего воровства. Что будет, когда все разворуйте??? Дальше то что ????
Alexander 17
Асфальт уплвает вместе с водой...приезжают и начинают сыпать асфальтную крошку))))) Да хоть миллиард миллиардов выделят....асфальт всё равно будет уплывать с водой)))))))))
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