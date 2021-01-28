Федеральный центр добавил Петербургу миллиард на ремонт дорог

Петербург получил из федерального центра 1 миллиард рублей на дорожный ремонт в 2021 году. Сам Смольный выделит 4 миллиарда.
Как сообщает пресс-служба Смольного 28 января, перечисление средств связано с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в который город недавно был включен. 1 млрд рублей уже перечислен в федеральное казначейство по Санкт-Петербургу. По словам губернатора Беглова, из регионального бюджета на ремонт дорог в этом году выделено около 4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Смольный и федеральный центр заключили соглашения о перечислении городу 12,7 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение трех лет. Объем ассигнований на 2021 год — 4,7 млрд рублей.