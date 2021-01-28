В результате ДТП с большегрузами на автодороге Вологда — Новая Ладога погиб пермяк из тягача, в который въехали один за другим два крупногабаритных «Мерседеса». Водители этих «Мерседесов» пострадали: предполагаемый виновник аварии госпитализирован, а его коллегу отпустили лечиться домой.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 января сообщает подробности этой аварии, о которой «Фонтанка» уже писала и показывала страшные фотографии. Вчера около 18 часов на 386-м километре федеральной трассы А-114 Вологда — Тихвин — Р21 «Кола» в Бокситогорском районе, по предварительной версии, 54-летний гражданин среднеазиатской страны на грузовом тягаче «Мерседес» с полуприцепом не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и ударил «Рено» со специальной автоцистерной, которым управлял 46-летний житель Пермского края. Затем в «Рено» влетел другой грузовой тягач «Мерседес», под управлением 52-летнего жителя Ленобласти, а в сам «Мерседес» въехал 61-летний житель Кировской области на тягаче DAF ХF.
По данным «Фонтанки», в цистерне, принадлежащей частной компании, перевозилось 20 тонн петролатума (мазеобразная белая жидкость без запаха и вкуса — смесь парафина, церезина и масла, которую ещё называют косметический вазелин), вытекания не случилось. Сам тягач «Рено» принадлежит жителю Перми. Оба «Мерседеса» — с петербургскими номерами, первый принадлежит петербуржцу, второй — частной компании. «Дафом» владеет жительница Кирова.
В ДТП погиб водитель «Рено». Водитель первого «Мерседеса», иностранец из Узбекистана, попал в больницу Пикалёво с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и ушибленной раной части головы в удовлетворительном состоянии. Водитель второго «Мерседеса», житель Отрадного, получил ушиб кисти и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был направлен на амбулаторное лечение.
На фотографиях очевидцев видно, что из одной машины высыпалась картошка. На период устранения последствий аварии федеральная автодорога была перекрыта. Её полностью открыли в 4:30. По факту ДТП проводится проверка.