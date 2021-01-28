В результате ДТП с большегрузами на автодороге Вологда — Новая Ладога погиб пермяк из тягача, в который въехали один за другим два крупногабаритных «Мерседеса». Водители этих «Мерседесов» пострадали: предполагаемый виновник аварии госпитализирован, а его коллегу отпустили лечиться домой.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 января сообщает подробности этой аварии, о которой «Фонтанка» уже писала и показывала страшные фотографии. Вчера около 18 часов на 386-м километре федеральной трассы А-114 Вологда — Тихвин — Р21 «Кола» в Бокситогорском районе, по предварительной версии, 54-летний гражданин среднеазиатской страны на грузовом тягаче «Мерседес» с полуприцепом не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и ударил «Рено» со специальной автоцистерной, которым управлял 46-летний житель Пермского края. Затем в «Рено» влетел другой грузовой тягач «Мерседес», под управлением 52-летнего жителя Ленобласти, а в сам «Мерседес» въехал 61-летний житель Кировской области на тягаче DAF ХF.