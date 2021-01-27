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В Ленобласти столкнулись четыре грузовика. Погиб водитель

Четыре грузовика столкнулись на федеральной трассе в Бокситогорском районе Ленобласти 27 января. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, на 386 километре трассы «Зуево — Новая Ладога» у деревни Самойлово, столкнулись четыре грузовика. Погиб водитель автоцистерны, еще один человек пострадал.

Движение по участку временно перекрыто. Автомобили отправляют в объезд через поселок Совхозный.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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