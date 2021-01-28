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«Поле боя» грузовиков на трассе Вологда — Новая Ладога засыпало картошкой

Смятое железо, оторванная кабина и картошка по всей дороге — очевидцы выложили фотографии смертельной аварии на автодороге Вологда — Новая Ладога у деревни Самойлово в Бокситогорском районе Ленобласти.

Подробности аварии рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Столкнулись четыре большегруза, два из них лоб в лоб. В итоге бензовоз оказался частично на боку, фуру развернуло поперёк дороги. У одной из фур оторвало кабину. Из кузова упавшей фуры на дорогу высыпался картофель в мешках.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ДТП на на 386-м километре трассы вечером 27 января погиб водитель автоцистерны, ещё один человек пострадал. Транспорт направляли в объезд. К утру движение там восстановили, оно осуществляется в штатном режиме, отмечают в пресс-службе учреждения.

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