Смятое железо, оторванная кабина и картошка по всей дороге — очевидцы выложили фотографии смертельной аварии на автодороге Вологда — Новая Ладога у деревни Самойлово в Бокситогорском районе Ленобласти.
Подробности аварии рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Столкнулись четыре большегруза, два из них лоб в лоб. В итоге бензовоз оказался частично на боку, фуру развернуло поперёк дороги. У одной из фур оторвало кабину. Из кузова упавшей фуры на дорогу высыпался картофель в мешках.
Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ДТП на на 386-м километре трассы вечером 27 января погиб водитель автоцистерны, ещё один человек пострадал. Транспорт направляли в объезд. К утру движение там восстановили, оно осуществляется в штатном режиме, отмечают в пресс-службе учреждения.