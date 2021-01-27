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Пациенты с британским штаммом коронавируса реже жалуются на потерю обоняния

Симптоматика при заражении британским штаммом коронавируса может отличаться от той, которая обычно возникает при COVID-19. Исследование показало, что у людей могут не пропадать запах и вкус. Об этом сообщает 27 января Sky News со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).

По данным ONS, неспособность воспринимать вкус и запах наблюдалась «значительно реже» у пациентов, у которых был положительный результат теста на новый, британский, вариант коронавируса по сравнению с теми, у кого нашли другие штаммы.

При этом такие распространённые симптомы, как кашель, боль в горле, усталость, мышечная боль и лихорадка, были «более распространены». Различий в одышке и головной боли нет, показало наблюдение в течение месяца. При этом на те или иные симптомы в целом подхватившие британский COVID-19 жалуются чаще.

Ранее о том, что новый штамм более смертелен, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В ВОЗ предположили, что это объясняется перегрузкой системы здравоохранения.

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