Пациенты с британским штаммом коронавируса реже жалуются на потерю обоняния

Симптоматика при заражении британским штаммом коронавируса может отличаться от той, которая обычно возникает при COVID-19. Исследование показало, что у людей могут не пропадать запах и вкус. Об этом сообщает 27 января Sky News со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).

По данным ONS, неспособность воспринимать вкус и запах наблюдалась «значительно реже» у пациентов, у которых был положительный результат теста на новый, британский, вариант коронавируса по сравнению с теми, у кого нашли другие штаммы.