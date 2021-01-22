Джонсон: Британский штамм коронавируса может быть более смертоносным

По предварительным данным, вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более смертельным, чем предполагалось ранее. Об этом 22 января заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.



«Помимо более быстрого распространения, теперь также кажется, что есть некоторые свидетельства того, что новый вариант [SARS-CoV-2] — вариант, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке страны — может быть связан с более высокой степенью смертности», — приводит его слова BBC.

Информация получена от математиков, сравнивающих уровни смертности среди людей, инфицированных новым или старым вариантами вируса. Новый уже широко распространился по всей Великобритании.