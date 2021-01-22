Джонсон: Британский штамм коронавируса может быть более смертоносным

По предварительным данным, вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более смертельным, чем предполагалось ранее. Об этом 22 января заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.
«Помимо более быстрого распространения, теперь также кажется, что есть некоторые свидетельства того, что новый вариант [SARS-CoV-2] — вариант, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке страны — может быть связан с более высокой степенью смертности», — приводит его слова BBC.
Информация получена от математиков, сравнивающих уровни смертности среди людей, инфицированных новым или старым вариантами вируса. Новый уже широко распространился по всей Великобритании.
Главный научный советник правительства заявил, что данных пока не достаточно, нужны дополнительные исследования.
Ранее предполагалось, что «британский» штамм коронавируса на 30 – 70% заразнее предыдущего варианта. Как отмечает BBC, и «есть намеки на то, что он примерно на 30% смертоноснее». «Например, можно ожидать, что из тысячи 60-летних, инфицированных старым вариантом, умрут 10. Но с новым вариантом это число возрастает до 13».
Однако, по словам Патрика, большее беспокойство вызывают два других штамма, появившиеся в Южной Африке и Бразилии. По его словам, благодаря некоторым специфическим особенностям, они могут быть менее восприимчивы к вакцинам.