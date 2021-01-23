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ВОЗ об опасности британского штамма коронавируса: Летальность растет из-за перегрузки системы здравоохранения

Смертность от коронавируса может расти не только из-за появления новых штаммов, но и из-за перегрузки всей системы здравоохранения. Об этом 22 января заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, отвечая на вопрос о якобы повышенной опасности британского штамма, пишет ТАСС.

Ранее о том, что новый штамм более смертелен, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Керкхове уточнила, что ВОЗ получила данные от британских ученых.

«Но мы тут должны учитывать следующее. Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность», - подчеркнула эксперт ВОЗ.

Отметим, то, что британский штамм более заразен, считается уже официально доказанным.

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