ВОЗ об опасности британского штамма коронавируса: Летальность растет из-за перегрузки системы здравоохранения

Смертность от коронавируса может расти не только из-за появления новых штаммов, но и из-за перегрузки всей системы здравоохранения. Об этом 22 января заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, отвечая на вопрос о якобы повышенной опасности британского штамма, пишет ТАСС.



Ранее о том, что новый штамм более смертелен, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Керкхове уточнила, что ВОЗ получила данные от британских ученых.



«Но мы тут должны учитывать следующее. Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность», - подчеркнула эксперт ВОЗ.

