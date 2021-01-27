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Билл Гейтс: Следующая пандемия может быть в десятки раз хуже

Мир не готов к следующей пандемии, ведь она может быть в десятки раз хуже. Такое мнение выразил 27 января основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе», — сказал бизнесмен. «Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», — считает Гейтс. Он обратил внимание, что миру предстоит многое усовершенствовать в вакцинах, тестах, лекарствах, эпидемиологии и мониторинге. Более того, и логистика в «богатом мире» оказалась не такой уж простой.

Его беспокоит и заканчивающееся терпение малообеспеченных людей, которые не смогли обеспечить детям онлайн-образование.

По оценкам миллиардера, на возвращение к нормальной жизни потребуется как минимум год.

Ранее Билл Гейтс привился от коронавируса и поблагодарил всех причастных к созданию вакцины.

В начале пандемии американский предприниматель стал объектом конспирологической версии. Сторонники теории заговора говорили о том, что он хочет чипировать жителей Земли под видом вакцины от COVID-19. Позже он сказал, что, наверное, людям может быть непонятно, почему его фонд готов вкладывать «сотни миллионов долларов», чтобы ускорить разработку препарата от вируса, и опроверг слухи. Между тем Билл Гейтс и его жена Мелинда заняли второе место в рейтинге самых щедрых миллиардеров по версии Forbes. Они возглавляют благотворительный фонд, деньги из которого идут, в том числе, на борьбу с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США, разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения.

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Комментарии (4)

Asus
Эх, мне бы столько бабла, тоже наверное каркал как Билл Гейтс
VF812
то есть следующую он предсказать может, а нынешнюю - нет?
265027971
бейтс гил, курни тунца уже.
если уж нынешнюю "пандемию" организовать не смогли,
кто на следующую поведётся.

хе-хе.
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