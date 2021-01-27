Билл Гейтс: Следующая пандемия может быть в десятки раз хуже

Мир не готов к следующей пандемии, ведь она может быть в десятки раз хуже. Такое мнение выразил 27 января основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе», — сказал бизнесмен. «Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», — считает Гейтс. Он обратил внимание, что миру предстоит многое усовершенствовать в вакцинах, тестах, лекарствах, эпидемиологии и мониторинге. Более того, и логистика в «богатом мире» оказалась не такой уж простой.
Его беспокоит и заканчивающееся терпение малообеспеченных людей, которые не смогли обеспечить детям онлайн-образование.
По оценкам миллиардера, на возвращение к нормальной жизни потребуется как минимум год.
Ранее Билл Гейтс привился от коронавируса и поблагодарил всех причастных к созданию вакцины.