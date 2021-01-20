Самые щедрые миллиардеры США за всю жизнь пожертвовали на благотворительность около 150 млрд долларов

За всю свою жизнь 25 самых щедрых миллиардеров — граждан США пожертвовали на благие цели в общей сложности около 150 млрд долларов. После этого у них осталось еще в пять раз больше денег, подсчитал Forbes.
Издание опубликовало рейтинг 25 главных американских миллиардеров-благотворителей 20 января. При расчетах учитывалось, сколько средств предприниматели за всю свою жизнь отдали напрямую благотворительным организациям.
Список самых щедрых возглавил гендиректор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, потративший на благотворительность 42,8 млрд долларов. Осталось у него почти в два раза больше — 88,8 млрд. Второе место заняли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда, направившие на развитие здравоохранения и борьбу с бедностью 29,8 млрд при состоянии в 120,7 млрд долларов. Следом за ними идет Джордж Сорос, вложивший в развитие демократии по всему миру 16,8 млрд долларов, что превышает его нынешнее состояние на 8,2 млрд.
На четвертом месте расположился сооснователь медиахолдинга Bloomberg Майкл Блумберг с состоянием в 54,9 млрд долларов, почти одну пятую (11,1 млрд) он уже потратил на борьбу с климатическими изменениями и развитие медицины. В лидерах рейтинга оказалась бывшая жена владельца Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, пожертвовавшая на борьбу с неравенством 5,83 млрд долларов при текущем состоянии в 55,2 млрд. Она направила более 4,1 млрд долларов организациям, помогающим пострадавшим от пандемии американцам, и установила рекорд по пожертвованиям в 2020 году.
Сооснователь Intel Гордон Мур и его супруга Бетти за всю жизнь перечислили организациям из сфер науки, образования и экологии 5,15 млрд долларов, и у них осталось еще 11,8 млрд. Почти в два раза меньше (2,7 млрд долларов) на науку, образование и честные выборы пожертвовали основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, чье семейное состояние на начало 2021 года выросло до 90 млрд долларов.
Замыкают список благотворителей сооснователь Nike Фил Найт и его семья. За все время они вложили в развитие образования и детского спорта 1,2 млрд долларов. Сейчас их состояние составляет 52,9 млрд долларов.