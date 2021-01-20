Самые щедрые миллиардеры США за всю жизнь пожертвовали на благотворительность около 150 млрд долларов

За всю свою жизнь 25 самых щедрых миллиардеров — граждан США пожертвовали на благие цели в общей сложности около 150 млрд долларов. После этого у них осталось еще в пять раз больше денег, подсчитал Forbes.



Издание опубликовало рейтинг 25 главных американских миллиардеров-благотворителей 20 января. При расчетах учитывалось, сколько средств предприниматели за всю свою жизнь отдали напрямую благотворительным организациям.

Список самых щедрых возглавил гендиректор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, потративший на благотворительность 42,8 млрд долларов. Осталось у него почти в два раза больше — 88,8 млрд. Второе место заняли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда, направившие на развитие здравоохранения и борьбу с бедностью 29,8 млрд при состоянии в 120,7 млрд долларов. Следом за ними идет Джордж Сорос, вложивший в развитие демократии по всему миру 16,8 млрд долларов, что превышает его нынешнее состояние на 8,2 млрд.