Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс получил вакцину от коронавируса. Об этом американский миллиардер сам рассказал 22 января в Twitter.
«Одно из преимуществ быть 65-летним — это иметь право на вакцину от COVID-19. Мне вкололи первый компонент на этой неделе, — сообщил Гейтс. — Спасибо всем учёным, участникам исследования, регуляторам, медицинским работникам на передовой, благодаря которым мы пришли к этому».
One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021
В начале пандемии американский предприниматель стал объектом конспирологической теории теории о том, что он хочет чипировать жителей Земли под видом вакцины от COVID-19. Позже он сказал, что, наверное, людям может быть непонятно, почему его фонд готов вкладывать «сотни миллионов долларов», чтобы ускорить разработку препарата от вируса, и опроверг слухи. Между тем, по Билл Гейтс и его жена Мелинда заняли второе место в рейтинге самых щедрых миллиардеров по версии Forbes.