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Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс получил вакцину от коронавируса. Об этом американский миллиардер сам рассказал 22 января в Twitter.

«Одно из преимуществ быть 65-летним — это иметь право на вакцину от COVID-19. Мне вкололи первый компонент на этой неделе, — сообщил Гейтс. — Спасибо всем учёным, участникам исследования, регуляторам, медицинским работникам на передовой, благодаря которым мы пришли к этому».

В начале пандемии американский предприниматель стал объектом конспирологической теории теории о том, что он хочет чипировать жителей Земли под видом вакцины от COVID-19. Позже он сказал, что, наверное, людям может быть непонятно, почему его фонд готов вкладывать «сотни миллионов долларов», чтобы ускорить разработку препарата от вируса, и опроверг слухи. Между тем, по Билл Гейтс и его жена Мелинда заняли второе место в рейтинге самых щедрых миллиардеров по версии Forbes.

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