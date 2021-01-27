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«Знаете, памятник нужно ставить». Вячеслав Макаров поблагодарил Росгвардию и полицию за действия на акции 23 января

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 27 января объявил благодарность сотрудникам Росгвардии и полиции, которые работали на акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

«Здесь упоминались сотрудники правоохранительных органов. Знаете, памятник нужно ставить росгвардейцам, офицерам, военнослужащим и сотрудникам МВД. Вы представляете, когда начинается такое, какая на них морально-психологическая нагрузка? Физическая, эмоциональная?... Мы сидели разбирали то, что происходило - все воскресенье, понедельник разбирали, в субботу. И мы видели, что изнутри, как можно завести все это», - рассказал Макаров.

Он добавил, что «два дня сидели каждый эпизод разбирали». «А сотрудникам Росгвардии и полиции еще раз хочу с этой трибуны сказать слова благодарности за их выдержку, за их спокойствие, когда критические ситуации были», - подчеркнул спикер.

Напомним, в субботу, 23 января в Петербурге прошла многотысячная акция протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. В ходе акции были задержаны более 300 человек, в том числе, журналисты. Пострадали несколько человек, в том числе Маргарита Юдина, получившая удар в живот от полицейского. Накануне ее повторно госпитализировали.

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Комментарии (4)

hedgehog_
пральна! надо каждому памятник. и чтобы портретное сходство было. и отлить в граните.
будет у них своя терракотовая армия
Komarinsk2019
Памятник Пинающему в живот.
***_555
И каждому - по квартире и УАЗику!
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