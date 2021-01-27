«Знаете, памятник нужно ставить». Вячеслав Макаров поблагодарил Росгвардию и полицию за действия на акции 23 января

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 27 января объявил благодарность сотрудникам Росгвардии и полиции, которые работали на акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



«Здесь упоминались сотрудники правоохранительных органов. Знаете, памятник нужно ставить росгвардейцам, офицерам, военнослужащим и сотрудникам МВД. Вы представляете, когда начинается такое, какая на них морально-психологическая нагрузка? Физическая, эмоциональная?... Мы сидели разбирали то, что происходило - все воскресенье, понедельник разбирали, в субботу. И мы видели, что изнутри, как можно завести все это», - рассказал Макаров.

