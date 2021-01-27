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Малафеева вылечили от коронавируса и отпустили домой

Бывшего вратаря футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслава Малафеева выписали из Ленинградской областной клинической больницы. Об этом экс-спортсмен сообщил в своём инстаграме в среду, 27 января.

Фото: скриншот сторис в instagram
Фото: скриншот сторис в instagram

Ранее Малафеев писал, что его выписка зависит от результатов повторного тестирования на коронавирус, с которым он был госпитализирован. Видимо, анализы дали отрицательный результат.

Госпитализирован Малафеев был 19 января с поражением лёгких до 70 процентов.

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Комментарии (3)

Rita Rita
70 процентов, 8 дней, и он уже здоров. Ну ну.
evilman
Пипл хавает мамаево кокорище. Для широких масс и опубликовано. Кстати некоторые коты и собаки тоже глядят футбол по TV. Жизнь животных.
carkorea
Нарцисс и позёр . Спрашивает советов у читателей, при этом отключив комментарии )) Мало того , через месяц после гибели первой супруги, будучи безутешным вдовцом летел на моря с новой девушкой... Зачем выкладывать фотоотчёты их жизни данного уникума- непонятно ((
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