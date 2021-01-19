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Экс-вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали в больницу с тяжелой формой коронавируса. Легкие поражены на 40 и 70 процентов

Бывший вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев заболел коронавирусом в тяжелой форме. Как сообщила 19 января его жена Екатерина в своем инстаграме, ее супруга госпитализировали.

«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38», — рассказала Екатерина.

Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. За это время он четырежды становился чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трижды — обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.

Весной Малафеев рассказывал в интервью «Фонтанке» о том, как проходит самоизоляция в загородном доме.

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Комментарии (8)

1691
Как так- не старый, успешный, в метро и маршрутках не ездит и на тебе ((.. вот маргиналы дружной перегарной толпой в общ.транспорт- и как огурчики....
Славе- выздоровления
260871543
Уже много кого госпитализировали.
Winston Smith
Его же жена на Бентли погибла?
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