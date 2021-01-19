Экс-вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали в больницу с тяжелой формой коронавируса. Легкие поражены на 40 и 70 процентов

Бывший вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев заболел коронавирусом в тяжелой форме. Как сообщила 19 января его жена Екатерина в своем инстаграме, ее супруга госпитализировали.
«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38», — рассказала Екатерина.
Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. За это время он четырежды становился чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трижды — обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.
Весной Малафеев рассказывал в интервью «Фонтанке» о том, как проходит самоизоляция в загородном доме.