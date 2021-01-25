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Экс-вратарь «Зенита» Малафеев, госпитализированный с коронавирусом, пошел на поправку

Бывший голкипер футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслав Малафеев надеется, что в ближайшие дни его выпишут из больницы, куда он был госпитализирован с коронавирусом. В своем инстаграме в понедельник 25 января 41-летний спортсмен написал, что все зависит от повторного теста на коронавирус.

«Ещё чуть-чуть! С весны 2020 года мы жили в напряжении. После самоизоляции на даче вернулись в рабочий режим и даже начали путешествовать: слетали на Мальдивы и в ОАЭ. Все было хорошо. Но новый год принес «подарок» всем членам семьи в виде короны. Женщины и дети переболели легко, а меня с отцом Кати Алексеем Владимировичем госпитализировали», — написал Малафеев.

По словам бывшего вратаря под пристальным наблюдением врачей, мужчины быстро пошли на поправку. Персонал он описал как «очень внимательный и квалифицированный».

«Питание, конечно, не ресторанное, но гречку с печенью или пюре с рыбой ешь с удовольствием. При необходимости можно заказать доставку еды. А вот лечение ударное!», — подчеркнул он.

Малафеев добавил, что болезнь прошла без осложнений. Во вторник запланирована сдача теста на коронавирус и если результат будет отрицательным, в среду пациентам разрешат вернуться домой.

«Я сердечно благодарю всех врачей, медсестер и весь персонал больницы за лечение и внимание. Это действительно герои нашего времени», — заявил Малафеев.

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Комментарии (1)

local_
Слава,поправляйся!Здоровья тебе!
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