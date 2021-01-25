Экс-вратарь «Зенита» Малафеев, госпитализированный с коронавирусом, пошел на поправку

Бывший голкипер футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслав Малафеев надеется, что в ближайшие дни его выпишут из больницы, куда он был госпитализирован с коронавирусом. В своем инстаграме в понедельник 25 января 41-летний спортсмен написал, что все зависит от повторного теста на коронавирус.



«Ещё чуть-чуть! С весны 2020 года мы жили в напряжении. После самоизоляции на даче вернулись в рабочий режим и даже начали путешествовать: слетали на Мальдивы и в ОАЭ. Все было хорошо. Но новый год принес «подарок» всем членам семьи в виде короны. Женщины и дети переболели легко, а меня с отцом Кати Алексеем Владимировичем госпитализировали», — написал Малафеев.