15 тысяч на витаминки, арбидолки и пульсоксиметр. Сколько петербуржцы тратят на борьбу с ковидом

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

62 читателя «Фонтанки», которые по просьбе редакции рассказали о своем опыте, потратили на лечение коронавируса и восстановление от его последствий суммарно около 1 млн рублей. Основные статьи расходов — анализы и тесты (если дождаться направления, а потом и результата в поликлинике не хватает терпения) и специализированные препараты от коронавируса. По оперативным данным, на сегодняшний день в Петербурге 97 642 больных COVID-19, новых случаев за сутки — 1813 (это те, кто получил положительные тесты). Количество наблюдаемых на данный момент в больницах и поликлиниках города пациентов с COVID-19, по данным Городского координационного совета, составляет 61 971 человек. Получается, почти каждый третий больной — не ходит к врачам в поликлинику.



Встать официально на учет к терапевту нелегко, и ослабленные болезнью петербуржцы нередко бросают попытки дозвониться до участкового и лечатся сами. Разницу между количеством положительных тестов и числом наблюдаемых у врачей — 35 тысяч человек — можно весьма приблизительно расценивать как количество тех, кто лечится от коронавируса самостоятельно. Кто-то предпочитает обходиться народными средствами, кто-то и вовсе переносит болезнь на ногах. Но в любом случае, речь о десятках тысячах человек и сотнях миллионов рублей, которые петербуржцы сейчас относят в аптеки.

Финансово тяжелее всего борьба с коронавирусом дается семьям, где одновременно или один за другим переболели все домочадцы.

»...если учесть, что нас болело сразу три человека, а лично мне понадобилось 4 курса антибиотика, то, конечно, все дорого получилось. Тесты маленьким детям для справок в садик сдавали за деньги,» — пишет читательница «Фонтанки».

Как рассказали в сообщениях петербуржцы, основные затраты пришлись на тесты и противовирусные препараты. Многие читатели «Фонтанки» отметили, что их пугала сама возможность идти в очереди в городских поликлиниках. Выбор — ДМС или частные клиники. Прием терапевта в последнем случае стоит от 2000 рублей, а выезд врача на дом — от 3500.

»Начнем с того, что к нам не ехали врачи по ОМС 7 дней. Пришлось вызывать платного врача. Делал КТ, анализы сдавал. В итоге вышло больше 20000: вызов врача — 5750, анализы — 3150, КТ — 5700. Лекарства 6000. И это ещё первый тест мне по ДМС оплатили, а второй уже по ОМС» — рассказывает читатель.

»Я тоже не потратилась, кроме как на гриппферон. У меня полис ДМС от работы. Пришли, взяли мазок бесплатно, — положительный тест. Передали в обычную поликлинику. Все что купила — это гриппферон, потому что мне ничего больше нельзя: ребенку на тот момент было 10 дней всего. Муж вот потратил 5000 (1700 тест и остальное на лекарства), у него по ОМС не взяли тест, пришлось в «Хеликсе» делать,» — поделилась читательница.

Многие горожане упоминали относительно небольшие суммы в 7–10 тыс рублей на человека за лекарства и анализы. Но это при минимальных расходах. Сдать тест на антитела в лаборатории стоит от 700 до 2000 рублей, клинический анализ крови — еще 700 рублей. Немало денег придется потратить на компьютерную томографию — еще плюс 3–4 тысячи в итоговый счет.



»Около 12–14 тысяч за все. Болел в легкой форме. Антибиотики, витаминки, арбидолки, антикоагулянты и т.д. — примерно 4,5 т.р, анализ на антитела и пцр тест — 3 т.р., КТ — 3500, пульсоксиметр-3000. Лекарства и пульсоксиметр средней ценовой категории. Все делал и покупал сам, т.к. ждать у моря погоды не хотел. От ОМС — только заключительный тест, т.к. с положительным нельзя ходить сдавать самому, — говорит один из читателей. Он объясняет, откуда взялись немалые расходы: «Никого не обвиняю и не говорю, что не мог получить это бесплатно, просто не хотел тратить время и нервы, а хотел быстрее вылечиться, насмотревшись на знакомых болеющих тяжело, — это личное мое решение».

»Мой королевский бюджет составил «скромную» сумму 37 360 руб» — сетует другая читательница. БОльшую часть сметы составили анализы. По ее словам, бесплатные тесты приходится ждать слишком долго, кроме того, при отсутствии серьезных симптомов врачи отказываются их брать. Подходящего лекарства, совместимого с повышенными показателями свертываемости крови, нигде не было, пришлось заказывать в Москве и платить за доставку. Также женщина купила пульсоксиметр за 3,5 тысячи и «нехитрый набор» вспомогательных лекарств за 5.



Некоторые потратились на вызов частной скорой помощи. Там цифры порой на порядок больше — в общей сложности, вызов обходился им примерно в 30 тысяч рублей. Еще десятка тысяч рублей уходит на ингаляторы-небулайзеры, увлажнители воздуха, рециркуляторы. Общий объем этих трат не поддается пока никакому учету. В среднем же, если не считать счастливчиков, которые обошлись парой упаковок с парацетамолом по 30 рублей и чаем с лимоном, петербуржцы тратят по 10–20 тысяч на лечение.

В пересчете на рубли государство тратит на домашнее лечение официально зарегистрированного больного коронавирусом примерно столько же. Схемы лечения жестко регламентированы и описаны в рекомендациях Минздрава. Если случай легкий, а участковый врач использует более дорогую схему лечения, с фавипиравиром, территориальный фонд ОМС выплачивает поликлинике за такого больного 22 тысячи рублей. Заметно сэкономить получается, если лечить не специфическим лекарством, а иммуномодуляторами на основе умифеновира. Такая схема предусмотрена рекомендациями и оказывается примерно на 40% дешевле, то есть, от 12 тысяч рублей за одного больного.



В теории получать лекарство, назначенное участковым врачом, может почти любой, и «Фонтанка» на днях рассказывала, в какой поликлинике сколько и каких препаратов закуплено. Редакция насчитала таких закупок на 565 млн рублей, из которых половина денег пришлась на наиболее дорогие лекарства — тот самый фавипиравир.

Алена Юферева для «Фонтанка.ру»

