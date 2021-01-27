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Прокуратура проверяет цены на базовые продукты в регионах. Магазинам и производителям досталось за рост на 45%

Сотрудники прокуратуры проверяют обоснованность роста цен на продукты в регионах. Из-за увеличения стоимости сахара на 45% представление надзорного органа получил директор магазина в Вологодской области, а производителю подсолнечного масла из Саратовской области пришлось снизить цены на 6%.

Как 27 января сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, ведомство продолжает искать нарушения законодательства о ценообразовании на продовольственные товары, мониторить цены на них и обмениваться информацией с ФАС и профильными министерствами.

Прокуроры проверили исполнение соглашений о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло между производителями, торговыми сетями и министерствами. Выяснилось, что магазин из Вологодской области продавал сахар почти по 67 рублей за килограмм вместо установленных 46 рублей. Директор торговой точки получил представление о снижении цены. Также производитель и реализатор подсолнечного масла из Саратовской области после предостережения надзорного органа снизил отпускные цены продукции на 6%.

В Ямало-Ненецком автономном округе после вмешательства прокуратуры снизили цены на творог и кефир. Они продавались с завышением максимально допустимых надбавок на 2–18%. В Камчатском крае по повышенным ценам продавали хлеб и молоко. Надбавки были увеличены на 1,3–13% и на 5,6% соответственно.

Президент Владимир Путин в середине декабря 2020 года возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты. После этого к проверке обоснованности роста цен подключились Генпрокуратура и региональные надзорные органы.

В рамках госрегулирования министерства заключили соглашения о стабилизации розничных и отпускных цен с ретейлерами и производителями, а также ввели квоты на экспорт. Однако сахаром и подсолнечным маслом все не ограничилось, Минсельхоз обратил внимание на подорожание макаронных изделий, куриных яиц и картофеля. Вдобавок к остальным ведомствам цены на карандаш возьмет Федеральная налоговая служба. Она запросила у участников рынка поквартальные прогнозы изменения цен на базовые товары до конца года.

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Комментарии (28)

Alex000
Рыночек всё?
Следующая остановочка - очереди, дефицит, блат, спецраспределители?
Piter Russo
Когда прокуратура придет на бензоколонки спрашивать про цены на бензин и дизель?
yar_5e4cc335310b6
Хорошо встали с колен, что приходится с помощью прокуратуры регулировать цены на макарошки.
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