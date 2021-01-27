«Теплосеть» привела в порядок трубы в двух районах Петербурга. В зоне их ремонта более 500 домов

Теплоэнергетики закончили ремонт сетей в Колпинском и Калининском районе Петербурга. В трубы по новой залили кипяток.



Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» 27 января, на Кондратьевском проспекте, 44, заменили два метра ненадёжного трубопровода, закончив работы почти на день раньше намеченного срока. Предполагалось, что латать трубу, к которой подключены 453 дома, будут до 28 января, однако к одиннадцати утра систему отопления перевели в штатный режим.



Еще раньше привели в порядок сети на Софийской улице, 96. В зоне дефекта, который нашли во время диагностики, оказались 132 дома. При этом часть из них оказалась в соседнем с Колпинским Невском районе. Жители жаловались, что с началом ремонта в квартирах некоторых домов остыли батареи и пропала горячая вода.

