На Софийской чинят прохудившуюся трубу. В зоне ремонта 132 дома на юго-востоке Петербурга

Пока теплоэнергетики ремонтируют изношенный участок трубы в Колпинском районе Петербурга, на остывающие квартиры и невозможность согреться под душем жалуются жители Рыбацкого. Потерпеть просят до утра среды, 27 января.
О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщили читатели со Шлиссельбургского проспекта. По их словам, по меньшей мере в трёх домах —
В «Теплосети» уточнили, что часть зданий в Рыбацком зацепили работы, которые с девяти утра идут в Колпинском районе. На Софийской, 96, во время диагностики выявили дефект на сетях, с ремонтом решили не затягивать, чтобы, как добавляют в компании, не ограничивать отопление в морозы.
В пресс-службе отметили, что более комфортную температуру в доме возможно поддерживать по резервной схеме, но следить за этим должна управляющая компания.
По данным «Фонтанки», в зоне ремонта 132 дома. Закончить работы планируют к пяти утра 27 января.