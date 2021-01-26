На Софийской чинят прохудившуюся трубу. В зоне ремонта 132 дома на юго-востоке Петербурга

Пока теплоэнергетики ремонтируют изношенный участок трубы в Колпинском районе Петербурга, на остывающие квартиры и невозможность согреться под душем жалуются жители Рыбацкого. Потерпеть просят до утра среды, 27 января.



О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщили читатели со Шлиссельбургского проспекта. По их словам, по меньшей мере в трёх домах — №№ 9, 11, 13 — 26 января нет горячей воды и отопления.



В «Теплосети» уточнили, что часть зданий в Рыбацком зацепили работы, которые с девяти утра идут в Колпинском районе. На Софийской, 96, во время диагностики выявили дефект на сетях, с ремонтом решили не затягивать, чтобы, как добавляют в компании, не ограничивать отопление в морозы.

