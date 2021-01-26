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На Софийской чинят прохудившуюся трубу. В зоне ремонта 132 дома на юго-востоке Петербурга

Пока теплоэнергетики ремонтируют изношенный участок трубы в Колпинском районе Петербурга, на остывающие квартиры и невозможность согреться под душем жалуются жители Рыбацкого. Потерпеть просят до утра среды, 27 января.

О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщили читатели со Шлиссельбургского проспекта. По их словам, по меньшей мере в трёх домах — №№ 9, 11, 13 — 26 января нет горячей воды и отопления.

В «Теплосети» уточнили, что часть зданий в Рыбацком зацепили работы, которые с девяти утра идут в Колпинском районе. На Софийской, 96, во время диагностики выявили дефект на сетях, с ремонтом решили не затягивать, чтобы, как добавляют в компании, не ограничивать отопление в морозы.

В пресс-службе отметили, что более комфортную температуру в доме возможно поддерживать по резервной схеме, но следить за этим должна управляющая компания.

По данным «Фонтанки», в зоне ремонта 132 дома. Закончить работы планируют к пяти утра 27 января.

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