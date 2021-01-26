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На Кондратьевском меняют кусок трубы. В зоне дефекта более 450 зданий

Дефект на трубопроводе в Калининском районе обнаружили 26 января специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Проблемы с теплом и горячим водоснабжением могут возникнуть, по данным «Фонтанки», в 453 зданиях.

«В 16:00 26 января 2021 года при плановом объезде специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили дефект по адресу: Кондратьевский проспект, дом 44. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании.

Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода, отмечают в пресс-службе. За системами отопления и поддержания комфортной температуры в домах необходимо следить управляющим компаниям.

Местные жители отмечают, что на этом участке Кондратьевского проспекта ремонт тепломагистрали происходит каждый год.

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Комментарии (2)

anatolk
Там постоянно аварии. Трубы от ТЭЦ-17 стыкуются с идущими далее. И каждый год раскапывают то ул.Васенко, то Кондратьевский. Смена политического строя не сменила периодичность работ.
265039753
фига се.. 450 домов. немаленький такой кусок трубы видать. рецепт ремонта трубы:
1. выкопать старую плохую трубу
2. отвезти трубу на склад
3. забрать со склада другую старую плохую трубу
4. закопать трубу обратно
5. процедуру повторять каждый год
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