Дефект на трубопроводе в Калининском районе обнаружили 26 января специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Проблемы с теплом и горячим водоснабжением могут возникнуть, по данным «Фонтанки», в 453 зданиях.
«В 16:00 26 января 2021 года при плановом объезде специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили дефект по адресу: Кондратьевский проспект, дом 44. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании.
Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода, отмечают в пресс-службе. За системами отопления и поддержания комфортной температуры в домах необходимо следить управляющим компаниям.
Местные жители отмечают, что на этом участке Кондратьевского проспекта ремонт тепломагистрали происходит каждый год.