Роспотребнадзор ждёт заметный спад заболеваемости COVID-19. Тем временем в мире — уже более 100 миллионов случаев

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сказал Горелов.

Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов РИА «Новости» в интервью, опубликованном 27 января, фаза медленного роста заболеваемости в стране завершилась и сменилась фазой стабилизации.

Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной, надеются в Роспотребнадзоре.

По его словам, к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия, скорее всего, вернется к концу весны — в мае.

Эксперты по статистике и моделированию, напомним, тоже предполагают, что к середине весны заболеваемость COVID-19 упадёт вдвое.

По данным Университета Хопкинса, к утру 27 января мск в мире подтверждено 100,24 миллиона случаев заражения ковидом и 2,15 миллиона смертей от него.

В России, по данным оперштаба на 26 января, число случаев COVID-19 составляет уже 3 756 931. Число выздоровевших россиян составило 3 174 561, а для 70 482 коронавирус закончился летальным исходом.