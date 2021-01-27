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Роспотребнадзор ждёт заметный спад заболеваемости COVID-19. Тем временем в мире — уже более 100 миллионов случаев

Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной, надеются в Роспотребнадзоре.

Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов РИА «Новости» в интервью, опубликованном 27 января, фаза медленного роста заболеваемости в стране завершилась и сменилась фазой стабилизации.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сказал Горелов.

По его словам, к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия, скорее всего, вернется к концу весны — в мае.

Эксперты по статистике и моделированию, напомним, тоже предполагают, что к середине весны заболеваемость COVID-19 упадёт вдвое.

По данным Университета Хопкинса, к утру 27 января мск в мире подтверждено 100,24 миллиона случаев заражения ковидом и 2,15 миллиона смертей от него.

В России, по данным оперштаба на 26 января, число случаев COVID-19 составляет уже 3 756 931. Число выздоровевших россиян составило 3 174 561, а для 70 482 коронавирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (6)

jokir1971
В декабре впятером переболели со всеми симптомами ковида. К врачам не обращались - статистику не портили 🤣
А нарисовать они могут любые цифры, как на выборах 😂😂😂
260569221
Мир - это не Россия, зачем мне знать про мир, если границы на замке???
Маэстро
Подача материала - интересная штука. Учитывая мировое население, подтверждено заболевание ковидом у 1,28% населения, умерло 0,027% населения. По России побольше, 2,56% заболевших, 0,048% умерших. Опубликуйте статистику по другим болезням (онкология, сердечно-сосудистые, да и элементарные грипп, пневмония и т. п) и сравните их со «страшным» ковидом.
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