Учёный: Заболеваемость COVID-19 упадёт вдвое к середине весны, Петербург приходит в норму после неестественно длинного плато

Россия уже преодолела плато по заболеваемости коронавирусом, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения инфекции, к середине весны показатели заболеваемости и смертности могут снизиться вдвое, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. «Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — сказал Тавадян РИА «Новости» в интервью, опубликованном 26 января.

Учёный строит свои прогнозы, опираясь на карту распространенности вируса по регионам России, созданную на основе официальной статистики. «В основном ситуация уже стабильно позитивная в России. Плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто, этот показатель продолжает снижаться с начала года... На сегодняшний день самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России — Москва. К остальным «зеленым» регионам относятся Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея», — объясняет Тавадян. По его словам, нормализовалась ситуация и в Петербурге, где более месяца наблюдалось неестественное длинное и плоское плато. К числу стабильных регионов относятся 58 регионов. Самая сложная ситуация и отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, в Еврейской АО и на Чукотке, отмечает Тавадян. Скоро ситуация, по его словам, может резко пойти к лучшему, но вакцинация идёт медленнее, чем распространяется вирус. Для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны необходима всеобщая вакцинация, уверен эксперт.