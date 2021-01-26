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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн человек

Диагноз COVID-19 c начала пандемии поставили более чем 100 млн человек — это 1,3% населения нашей планеты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило эту психологически важную отметку 26 января. При этом почти 55,2 млн пациентов выздоровели, больше 2,1 млн умерли.

Пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших составляют США (25,3 млн), Бразилия (10,7 млн), Индия (8,9 млн), Россия (3,7 млн) и Великобритания (3,7 млн).

В ВОЗ ранее заявили, что из-за мутации коронавируса болезнь теперь переносится тяжелее. Благо, вакцинация в России и многих других странах уже идёт полным ходом. Об ощущениях после второго укола рассказывали журналисты «Фонтанки».

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться в Петербурге и по России.

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Комментарии (3)

265027971
"это 1,3% населения нашей планеты."

страшная пандемия однако.
но теперь ей конец, наконец.
ибо,
"вакцинация в России и многих других странах уже идёт полным ходом".

бу-га-га!
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