Российский лыжник Александр Большунов впервые прокомментировал жесткое столкновение после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) с финном Йони Мяки. Как заявил россиянин в интервью сайту NRK во вторник 27 января, это произошло случайно.
«Когда я пересёк финишную черту, хотел поговорить с Мяки о случившемся и узнать, почему он сделал то, что сделал. Лыжи катили слишком быстро, а когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить. Я видел, что случилось перед финишем, и не считаю, что Мяки поступил правильно. Он намеренно блокировал меня, это нечестно. Я по-прежнему так думаю. Полностью согласен с решением судей о дисквалификации. Я поступил неправильно после финиша, но с другой стороны, не понимаю, почему финна не дисквалифицировали», — заявил Большунов.
Он также добавил, что сожалеет о случившемся и понимает, что поступил неправильно.
Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе 😡🔥⛔ pic.twitter.com/uqQz2760om— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021
В минувшее воскресенье 24 января Большунов попытался ударить финна ещё на трассе, а после финиша сбил его с ног. Победу в итоге одержала Норвегия. Финляндия — вторая, а Россия завершила гонку третьей, но была дисквалифицирована из-за поведения четырехкратного призёра Олимпиады по лыжным гонкам. Йони Мяки решил не обращаться в полицию, однако за него это сделали другие.