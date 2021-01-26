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«Я просто хотел поговорить». Российский лыжник Большунов объяснил, зачем он сбил с ног финского спортсмена

Российский лыжник Александр Большунов впервые прокомментировал жесткое столкновение после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) с финном Йони Мяки. Как заявил россиянин в интервью сайту NRK во вторник 27 января, это произошло случайно.

«Когда я пересёк финишную черту, хотел поговорить с Мяки о случившемся и узнать, почему он сделал то, что сделал. Лыжи катили слишком быстро, а когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить. Я видел, что случилось перед финишем, и не считаю, что Мяки поступил правильно. Он намеренно блокировал меня, это нечестно. Я по-прежнему так думаю. Полностью согласен с решением судей о дисквалификации. Я поступил неправильно после финиша, но с другой стороны, не понимаю, почему финна не дисквалифицировали», — заявил Большунов.

Он также добавил, что сожалеет о случившемся и понимает, что поступил неправильно.

В минувшее воскресенье 24 января Большунов попытался ударить финна ещё на трассе, а после финиша сбил его с ног. Победу в итоге одержала Норвегия. Финляндия — вторая, а Россия завершила гонку третьей, но была дисквалифицирована из-за поведения четырехкратного призёра Олимпиады по лыжным гонкам. Йони Мяки решил не обращаться в полицию, однако за него это сделали другие.

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Комментарии (8)

Zubada
Да ладно, придет с букетом хризантем, извинится . Скажет, что очки запотели, рефлекс сработал опять же.
260653121
«Я просто хотел поговорить»...Закурить не найдется?...А если найду?
kusto
Обычная ситуация для России - хотел поговорить, а по факту выдал дюлей.
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