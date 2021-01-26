Российский лыжник Александр Большунов впервые прокомментировал жесткое столкновение после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) с финном Йони Мяки. Как заявил россиянин в интервью сайту NRK во вторник 27 января, это произошло случайно.



«Когда я пересёк финишную черту, хотел поговорить с Мяки о случившемся и узнать, почему он сделал то, что сделал. Лыжи катили слишком быстро, а когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить. Я видел, что случилось перед финишем, и не считаю, что Мяки поступил правильно. Он намеренно блокировал меня, это нечестно. Я по-прежнему так думаю. Полностью согласен с решением судей о дисквалификации. Я поступил неправильно после финиша, но с другой стороны, не понимаю, почему финна не дисквалифицировали», — заявил Большунов.

