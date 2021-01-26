Шереметьево: Пономаренко не имеет отношения ко «дворцу Путина»

Миллиардер и глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко вышел из проекта, называемого «дворцом Путина», ещё в 2016 году, а вложил он в него, вероятно, в тысячу раз меньше, чем предполагалось.
Пономаренко не имеет отношения к проекту, о котором говорится в расследовании оппозиционера Алексея Навального, и информацией о его статусе не владеет, заявили 26 января Forbes в пресс-службе аэропорта Шереметьево.
В 2011 году бизнесмен рассказывал «Коммерсанту», что через свою кипрскую компанию приобрёл ООО «Индокопас», которое строит гостиничный комплекс на одноимённом мысе под Геленджиком, и виноградники ООО «Лазурная ягода». Информацию о стоимости сделки в 350 млн долларов он назвал «близкой к правде». Навальный же утверждает со ссылкой на отчётность кипрской компании, что реальная цена операции составила 350 тыс. долларов.
По данным СПАРК, в июле 2011 года собственником ООО «Лазурная ягода» стала компания «Блэк игл холдингз лимитед» с Британских Виргинских островов. По данным «Коммерсанта», тогда же Пономаренко согласился продать виноградники компании «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова, который на следующий год занял пост бизнес-омбудсмена при президенте. Оба подтвердили свои намерения изданию.
В декабре 2018 года владелец «Лазурной ягоды» снова сменился. На смену офшора с Британских Виргинских островов пришёл другой — панамская «Кавалер капитал корп», а спустя три недели собственником стало НП «Развитие аграрных инициатив» (РАИ). На данный момент, согласно СПАРК, некоммерческое партнёрство остаётся владельцем виноградников. Собственники РАИ — миллиардер Геннадий Тимченко и Владимир (Петрович) Колбин. В свою очередь, петербургского бизнесмена Петра Колбина телеканал «Дождь» называл другом детства Путина.
ООО «Индокопас», согласно СПАРК, перестало существовать в 2014 году. Как отмечал РБК в 2015-м, правом на участок, где и стоит «дворец Путина», обладало ООО «Комплекс». В 2020-м на богатые владения этой компании под Геленджиком указывала Русская служба Би-би-си. Из информации, доступной в СПАРК, видно, что с 2019 года собственником «Комплекса» является петербургское АО «Бином», владельцы которого — россияне, но кто именно — не уточняется.
В Кремле 26 января заявили, что знают владельцев дворца, но раскрывать их не стали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом». Подробнее о фильме Навального читайте на «Фонтанке».