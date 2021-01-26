Шереметьево: Пономаренко не имеет отношения ко «дворцу Путина»

Миллиардер и глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко вышел из проекта, называемого «дворцом Путина», ещё в 2016 году, а вложил он в него, вероятно, в тысячу раз меньше, чем предполагалось.

Пономаренко не имеет отношения к проекту, о котором говорится в расследовании оппозиционера Алексея Навального, и информацией о его статусе не владеет, заявили 26 января Forbes в пресс-службе аэропорта Шереметьево.



В 2011 году бизнесмен рассказывал «Коммерсанту», что через свою кипрскую компанию приобрёл ООО «Индокопас», которое строит гостиничный комплекс на одноимённом мысе под Геленджиком, и виноградники ООО «Лазурная ягода». Информацию о стоимости сделки в 350 млн долларов он назвал «близкой к правде». Навальный же утверждает со ссылкой на отчётность кипрской компании, что реальная цена операции составила 350 тыс. долларов.