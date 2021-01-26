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Черчесов привился от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от COVID-19. Как сообщили 26 января в пресс-службе национальной команды, также привился главный врач сборной Эдуард Безуглов.

«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию», — говорится в заявлении РФС.

Ранее прививку от коронавируса сделал главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.

Смольный планирует привить 1,5–3,5 млн петербуржцев. «Фонтанка» рассказывала, что при существующих темпах процесс вакцинации может растянуться на годы.

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