Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от COVID-19. Как сообщили 26 января в пресс-службе национальной команды, также привился главный врач сборной Эдуард Безуглов.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru— Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021
«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию», — говорится в заявлении РФС.
Ранее прививку от коронавируса сделал главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.
Смольный планирует привить 1,5–3,5 млн петербуржцев. «Фонтанка» рассказывала, что при существующих темпах процесс вакцинации может растянуться на годы.