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Сергей Семак привился от коронавируса. Теперь его жену раздражает, что он продолжает носить маску

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сделал себе прививку от коронавируса. Об этом в среду, 20 января, написала в инстаграме его жена Анна.

«Он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой», — объяснила решение мужа Анна Семак.

Также она добавила, что ее раздражает то, что муж следует установленным правилам, «по букве закона».

«Я имею в виду ношение маски, с учётом того, что у него прививка», — добавила она.

Также она ответила на вопрос одного подписчиков, как перестать волноваться из-за вакцинации. «Чего вы больше боитесь, побочных эффектов или разговоров о чипизации. В любом случае, вы имеете право отказаться. Так-то смартфон тоже чип, тут тебе все — и геолокация, и круг интересов, и мысли можно читать...» — ответила Анна Семак.

Ранее Анна Семак рассказывала, что, в отличие от своего мужа, периодически употребляет алкогольные напитки и в этом нет ничего плохого.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Он пил не много, он был не грубым,
Такое счастье, девки, лишь раз бывает.
Одно смущало — почистит зубы,
И, вечно, тюбик не закрывает…
(с)Тюбик
syshsun
Это очень важная.Теперь я спокоен за наш футбол.
Alkaline
Молодец Семак. А вот моей пожилой маме позвонили и сказали, что ее запись на прививку сдвигается с завтрашнего дня на 3 недели, поскольку "вакцины нет" (на момент записи была).
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