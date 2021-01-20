Сергей Семак привился от коронавируса. Теперь его жену раздражает, что он продолжает носить маску

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сделал себе прививку от коронавируса. Об этом в среду, 20 января, написала в инстаграме его жена Анна.



«Он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой», — объяснила решение мужа Анна Семак.

Также она добавила, что ее раздражает то, что муж следует установленным правилам, «по букве закона».

«Я имею в виду ношение маски, с учётом того, что у него прививка», — добавила она.

Также она ответила на вопрос одного подписчиков, как перестать волноваться из-за вакцинации. «Чего вы больше боитесь, побочных эффектов или разговоров о чипизации. В любом случае, вы имеете право отказаться. Так-то смартфон тоже чип, тут тебе все — и геолокация, и круг интересов, и мысли можно читать...» — ответила Анна Семак.