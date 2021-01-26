В Тульской области полицейские задержали волонтёра, искавшего пенсионера. Пропавшего позже нашли мёртвым

Во время поисков пропавшего пенсионера в Тульской области полицейские задержали добровольца «ЛизыАлерт». В поисковом отряде ситуацию назвали «странной и даже дикой на взгляд нормального человека». У полиции другая версия событий.

Пост о произошедшем появился в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Тульской области «ВКонтакте» утром 25 января. В ночь с 23 на 24 января, за 10 минут до полуночи, поисковикам поступила заявка на поиск 70-летнего мужчины в поселке Бегичевский Богородицкого района. Вечером пенсионер ушел на родник и не вернулся. Пропажу заметил сосед. Он обратился в полицию, «но ему сказали ждать до утра», после чего мужчина позвонил на горячую линию ПСО «ЛизаАлерт», говорится в сообщении.

Поняв из вводных данных, что у пропавшего имеются серьезные проблемы со здоровьем и найти дорогу в темноте он вряд ли сумеет, «информационные координаторы приступили к сбору информации о пропавшем, к прозвонам больниц и обмену информацией с сотрудниками полиции и МЧС». Один из добровольцев, проживающий неподалеку, прибыл к дому пропавшего и встретился с сотрудниками полиции, которые всё-таки приехали на место. По версии поисковиков, полицейские «в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и отвезли в отдел в город Богородицк, где проводили «воспитательную» беседу и высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю». Вернулись на место сотрудники, заявитель и доброволец уже в 4 часа утра. К этому времени там уже вели поисковые работы волонтеры из других городов. А в 4:55 пропавшего пенсионера нашли мёртвым, но еще тёплым. В УМВД по Тульской области 26 января опровергли информацию о бездействии полиции, опубликовав свою версию событий. По данным ведомства, информация о пропаже 70-летнего мужчины поступила в МО МВД России «Богородицкий» в 0:07 24 января и была зарегистрирована в установленном порядке. На место сразу же выехали сотрудники, которые нашли у дома пенсионера его соседа «с внешними признаками алкогольного опьянения» и мужчину, представившегося добровольцем поисковой организации.