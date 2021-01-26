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«Смогли адаптироваться». Смольный рассказал, на чем зарабатывал и на что тратил деньги в коронавирусный год

Доходы Петербурга в 2020 году составили 670,7 млрд рублей. Это на 4,9 % больше, чем в 2019 году, несмотря на то, что все сферы находились под влиянием пандемии коронавируса, рассказал 26 января на заседании правительства города глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

«Весной исходили из негативного сценария, но общество и городская экономика смогли адаптироваться к работе в новых реалиях», — отметил Корабельников.

Налоговые поступления составили 587,2 млрд рублей, что на 1,9 % больше, чем годом ранее. Сильнее всего просели доходы от налога на прибыль организаций. Двукратное падение, в частности, наблюдалось у консолидированной группы налогоплательщиков в экспортных отраслях, то есть в нефтегазовом секторе. Если в прошлом году они принесли городу 20 млрд рублей, то в этом лишь 10 млрд. «Можно внести их в число отраслей, наиболее пострадавших [от пандемии]», — отметил Корабельников. При этом поступления по налогу на прибыль от основного круга налогоплательщиков почти не изменились. Поступления от НДФЛ выросли на 8,8 %, до 300,7 млрд рублей.

Неналоговые доходы упали на 11,7 %, до 29,4 млрд рублей. В частности, доходы от аренды городского имущества снизились на 20,1 %, до 10,1 млрд рублей. Зато выросли доходы от продажи имущества — на 17,7 %, до 8,1 млрд рублей.

Но увеличение доходов не спасло бюджет от дефицита. Расходы городского бюджета составили 710 млрд рублей, что на 60 млрд рублей больше, чем годом ранее. При этом значительно выросли траты на здравоохранение и антивирусную поддержку бизнеса.

Зато чиновники смогли похвастаться высоким процентом исполнения плана (98,5 %). Адресная инвестпрограмма была исполнена на 95,4 %, что является лучшим показателем за 10 лет, отметил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

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