«Смогли адаптироваться». Смольный рассказал, на чем зарабатывал и на что тратил деньги в коронавирусный год

Доходы Петербурга в 2020 году составили 670,7 млрд рублей. Это на 4,9 % больше, чем в 2019 году, несмотря на то, что все сферы находились под влиянием пандемии коронавируса, рассказал 26 января на заседании правительства города глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

«Весной исходили из негативного сценария, но общество и городская экономика смогли адаптироваться к работе в новых реалиях», — отметил Корабельников.