Петербургские строители выплатили партнерам из Омска 23,5 млн рублей долга, чтобы снять ограничения с машин

Судебные приставы Петербурга помогли компании из Омска получить долг со своего петербургского партнера. Руководство фирмы убедили ограничения, наложенные на принадлежащие ей автомобили бизнес-класса.
Как сообщает 26 января пресс-служба УФССП по Петербургу, в Василеостровском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении одной из городских строительных компаний. По решению Арбитражного суда Омской области, фирма должна была выплатить более 23,5 миллиона рублей своему омскому подрядчику.
Пристав сообщил застройщику о долге, но оплачивать его компания не спешила. Тогда он вынес запреты регистрационных действий в отношении 10 автомобилей бизнес-класса, принадлежащих фирме. Эта мера оказалась действенной, и компания поспешила исполнить решение суда. Вскоре нужная сумма поступила на депозитный счёт отдела, и долг был возвращен взыскателю.