FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.86р91.15р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
2
Печать

Российский лыжник Большунов извинился за атаку на финского спортсмена

Лыжник Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России принесли извинения за инцидент с финским спортсменом Йони Мяки. Релиз опубликован на сайте Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) вечером 25 января.

«Враждебность не является частью духа российской команды. Мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Большунов извинился перед Йони Мяки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.

Напомним, финский спортсмен подрезал Большунова на финише эстафетной гонки, после чего россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а финишировав, Александр сбил его с ног. Сборную РФ дисквалифицировали, лишив бронзы. Пострадавший подавать заявление на соперника отказался.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Fenomen
Ну да, а полицейский извинился за удар ногой в живот ни в чём не виноватой женщине.
В мире наступила гармония и воцарился порядок, ага, да.
hal9000
Этот финн может на рыбалку дорогу сюда забыть..пусть в одиночестве жрет водку...мерзавец..еще хватило хоть совести не подавать заяву..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний