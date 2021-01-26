Российский лыжник Большунов извинился за атаку на финского спортсмена

Лыжник Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России принесли извинения за инцидент с финским спортсменом Йони Мяки. Релиз опубликован на сайте Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) вечером 25 января.
«Враждебность не является частью духа российской команды. Мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Большунов извинился перед Йони Мяки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.
Напомним, финский спортсмен подрезал Большунова на финише эстафетной гонки, после чего россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а финишировав, Александр сбил его с ног. Сборную РФ дисквалифицировали, лишив бронзы. Пострадавший подавать заявление на соперника отказался.