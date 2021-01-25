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Бывшего схимонаха Сергия перевели из «Матросской тишины» в СИЗО-4

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО-4. Об этом 25 января сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Николай Романов вчера был переведён из СИЗО «Матросская тишина» в Следственный изолятор № 4», — приводит слова правозащитника РИА Новости.

Перевод в другой изолятор, по словам Мельникова, объяснили тем, что в СИЗО-4 под стражей содержат бывших работников правоохранительных органов. Николай Романов был сотрудником милиции в 70-х годах.

Проблемы у бывшего священнослужителя начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним оставались его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла и самого отца Сергия.

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